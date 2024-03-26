НБУ аннулировал лицензии и исключил из реестра КС «Українська провідна»

Что известно

«Українська провідна» имела лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно:

на привлечение финансовых активов с обязательством по последующему их возврату;

на предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита.

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 22 марта 2024 года.

Объем активов КС

Объем активов союза по состоянию на 1 февраля 2024 составил 586,23 тыс. грн (0,04% от общего объема активов кредитных союзов по состоянию на 01 октября 2023 года), обязательства составили 599,30 тыс. грн (0,007% от общего объема).