Национальный банк отозвал (аннулировал) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений КС «Українська провідна» (ЕГРПОУ 24594270) на основании собственного заявления, руководствуясь особым порядком во время действия военного положения. Речь об этом идет в сообщении регулятора.
НБУ аннулировал лицензии и исключил из реестра КС «Українська провідна»
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Что известно
«Українська провідна» имела лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно:
- на привлечение финансовых активов с обязательством по последующему их возврату;
- на предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита.
Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 22 марта 2024 года.
Объем активов КС
Объем активов союза по состоянию на 1 февраля 2024 составил 586,23 тыс. грн (0,04% от общего объема активов кредитных союзов по состоянию на 01 октября 2023 года), обязательства составили 599,30 тыс. грн (0,007% от общего объема).
Источник: Минфин
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