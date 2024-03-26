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26 марта 2024, 16:36 Читати українською

Лондонская фондовая биржа начнет торговлю криптовалютными ETN в мае 2024 года

28 мая 2024 года Лондонская фондовая биржа (LSE) начнет торговлю биржевыми нотами (ETN) на биткоине и Ethereum. Эмитенты ETN должны подготовить соответствующую документацию к 15 апреля 2024 г., говорится в заявлении биржи, пишет incrypted.

28 мая 2024 года Лондонская фондовая биржа (LSE) начнет торговлю биржевыми нотами (ETN) на биткоине и Ethereum.

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Что известно

Представленный LSE документ содержит ряд требований к эмитентам, включая подготовку детального плана и получение разрешения от Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA). По данным биржи, торговля криптовалютными ETN будет доступна только профессиональным инвесторам.

«Выбрав дату 28 мая, мы приняли во внимание, что эмитентам понадобится время для соответствия требованиям, подробно описанным в информационном бюллетене. Криптовалютные ETN, допущенные к торговле на LSE, подходят только профессиональным трейдерам».

Что такое ETN

ETN — это типы необеспеченных долговых ценных бумаг, которые отслеживают базовый индекс активов и торгуются на фондовом рынке.

Таким образом, криптовалютные ETN позволят инвесторам торговать ценными бумагами, отражающими эффективность криптоактивов на бирже.

В январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила запуск спотовых биткоин-ETF. Этот продукт доступен как для институционалов, так и для розничных инвесторов. Однако британские трейдеры пока не имеют доступа к биткоинам-ETF в США.

Источник: Минфин
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