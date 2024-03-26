россия поставляет нефть в Северную Корею в обмен на вооружение — СМИ

россия начала поставлять нефть непосредственно в Северную Корею вопреки санкциям ООН. Об этом пишет Financial Times .

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Что известно

В этом месяце по меньшей мере пять северокорейских танкеров отправились для сбора нефтепродуктов из порта Восточный на Дальнем Востоке россии, согласно спутниковым снимкам, предоставленным Financial Times британским аналитическим центром Royal United Services Institute (RUSI).

Начавшиеся 7 марта поставки являются первыми документально подтвержденными прямыми морскими поставками из россии с тех пор, как Совет Безопасности ООН — с одобрения москвы — ввел строгие ограничения на поставки нефти в 2017 году в ответ на испытания ядерного оружия Пхеньяном.

Все суда, плавающие под флагом Северной Кореи и классифицируемые как танкеры для перевозки нефтепродуктов, зашли в один и тот же причал российской нефтяной компании в Восточном порту.

Спутниковые снимки подтвердили, что два корабля затем отправились из порта Восточный в северокорейский порт Чхонджин, где, вероятно, разгрузились.

«Судно, которое мы видели на российских терминалах, является одним из судов наибольшей емкости во флоте Северной Кореи, и они постоянно заходят в порт и выходят из него», — сказал Джозеф Бирн, научный сотрудник RUSI. — Некоторые из этих судов также внесены в список ООН, а значит, им нельзя даже заходить в иностранные порты, не говоря уже о том, чтобы они занимались поставкой нефти".

Бывший координатор группы ООН, следящей за санкциями в отношении Северной Кореи Хью Гриффитс заявил, что ситуация свидетельствует о «четкой договоренности о бартере „оружие в обмен на нефть“, которое открыто нарушает санкции».

Исследователи RUSI подсчитали, что зафиксированные поставки нефти из порта Восточный в считанные недели могут составить 125 000 баррелей нефтепродуктов — четверть разрешенной годовой квоты.