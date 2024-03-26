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26 марта 2024, 14:40 Читати українською

Украина импортирует рекордные объемы электроэнергии после удара по энергосистеме

Украина сегодня импортирует более 18 600 МВт-ч электроэнергии, сообщило Министерство энергетики в утренней сводке. Это самый большой показатель с начала года.

Украина сегодня импортирует более 18 600 МВт-ч электроэнергии, сообщило Министерство энергетики в утренней сводке.

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Энергосистему продолжают восстанавливать после наибольшего удара за все время войны, произошедшего 22 марта.

За прошедшие сутки по указаниям диспетчеров НЭК «Укрэнерго» применялись почасовые и аварийные отключения электроэнергии в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях, а в пиковые часы — и в Хмельницкой области.

В Херсоне из-за потепления решили досрочно завершить отопительный сезон.

Харьков тоже вчера объявил об отключении теплоснабжения, но там ситуация гораздо более сложная, местная ТЭЦ-5 полностью разрушена.

Напомним

В ночь на 22 марта россия использовала для атаки на Украину 63 шахеда и 88 ракет разного типа. Противовоздушной обороне удалось сбить 55 «шахедов» и 37 ракет.

Ночной обстрел 22 марта 2024 года председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал наибольшей атакой на энергетическую систему Украины за время войны.

Источник: Минфин
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