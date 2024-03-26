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26 марта 2024, 13:32 Читати українською

У Києві завершується опалювальний сезон: Кличко назвав дату

Отопительный сезон в Киеве планируется завершить уже с 28 марта, учитывая существенное потепление, прогнозируемое синоптиками. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Отопительный сезон в Киеве планируется завершить уже с 28 марта, учитывая существенное потепление, прогнозируемое синоптиками.
Фото: freepik.com

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Глава столицы Напомнил, что централизованная система теплоснабжения Киева является крупнейшей в Украине и одной из крупнейших в Европе. Поэтому как для ее развертывания, так и для перехода в летний режим необходимо несколько дней.

«Учитывая это, с 28 марта мы приступаем к процессу отключения. Досрочное завершение отопительного сезона позволит столице сэкономить энергоносители и не тратить без надобности природный газ. А жителям города — сэкономить на уплате за отопление», — отметил мэр.

По его словам, отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также учреждениях и учреждениях социального обслуживания происходит по письменным заявкам их руководителей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+9
propodail
propodail
26 марта 2024, 14:08
#
Дуже правильне рішення
+
0
SZlats
SZlats
26 марта 2024, 14:51
#
Затянули с этим и так на неделю да бы бедные конторы ахметки заработали еще больше
+
0
propodail
propodail
26 марта 2024, 15:01
#
І якраз було холодно ці дні
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