Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков-банкротов на 2,9 миллиарда гривен

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Продажа активов

«На этой неделе в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 12 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 2853,9 млн грн», — говорится в сообщении.

Из них на сумму 2 553,4 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам и на сумму 165,4 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 135,1 млн грн.

Напомним

В январе 2024 года в системе Прозорро.Продажи результативно завершились 33 торга по реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, сумма продажи составила 129,2 млн грн.