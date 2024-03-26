Курс валют на 26 марта: доллар в банках подскочил на 19 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже прибавил 19 копеек. Евро подорожало на 12 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 2 копейки в покупке и продаже. Курс евро прибавил 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,00−39,50 грн. Евро покупают за 42,32 грн, а продают за 43,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,30−39,42, евро — 42,80−43,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,27−39,30 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,57−42,60 грн/евро.

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