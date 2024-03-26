Клиенты Goldman Sachs вкладывают в BTC, Binance прекратит поддержку USDC на блокчейне Tron: что нового на рынке

Клиенты Goldman Sachs возобновили интерес к цифровым активам и вкладывают в биткоин

Представители инвестиционного банка Goldman Sachs заявили, что их клиенты возобновили интерес к области цифровых финансов. Речь идет как об имеющейся аудитории, так и о новых игроках рынка. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам аналитиков компании, индустрия привлекает внимание крупных хедж-фондов на фоне запуска спотовых биткоин-ETF. Этот класс активов Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила в январе 2024 года, и с тех пор криптофонды продемонстрировали рекордный приток капитала.

«Недавнее одобрение ETF вызвало возобновление интереса и активности со стороны нашей аудитории. Многие крупнейшие клиенты работают в этом направлении или изучают возможность участия в сфере», — сказал глава отдела цифровых активов Goldman Sachs в Азиатско-тихоокеанском регионе Макс Минтон.

Компания начала предоставлять услуги по инвестированию в криптосектор 2021 года. Goldman Sachs предлагает клиентам расчетные опционы на биткоин и Ethereum, а также котируемые фьючерсы на криптовалюту на Чикагской товарной бирже (CME).

Представители банка отметили, что наибольший интерес представляют традиционные хедж-фонды. При этом их внимание в основном сконцентрировано на биткоин-продуктах. Первая криптовалюта остается безоговорочным лидером в плане финансовых вливаний.

Однако баланс может измениться при одобрении SEC заявок на регистрацию спотовых Ethereum-ETF. Как и в случае с инвестиционными продуктами на базе биткоина, они могут привлечь внимание крупных игроков, считают в Goldman Sachs.

Капитализация пародийного мем-токена BODEN превысила $200 миллионов

Рыночная капитализация мем-криптовалюты Jeo Boden (BODEN), пародирующих президента США Джо Байдена, в сети Solana достигла $220 млн. Об этом свидетельствуют данные GeckoTerminal.

Запущенная 9 марта монета доступна только на децентрализованной бирже Solana Raydium и пока не котируется ни на одной централизованной платформе.

«Boden — 46 президент Солуна. Его счет составляет триста триллионов миллионов миллиардов долларов. Этот кошелек принадлежит как казначейству Джео Бодена, так и сообществу. Любые пожертвованные средства будут направлены на маркетинг, листинги, розыгрыши подарков и так далее», — говорится на сайте проекта.

Разработчики также напомнили, что BODEN «не имеет внутренней ценности» и от него «не стоит ожидать финансовой выгоды».

Актив стал частью мем-безумия на Solana. Параллельно с ним появились и другие пародийные токены знаменитостей типа Danold Tromp и Olen Mosk.

Binance прекратит поддержку USDC на блокчейне Tron

На следующей неделе, 5 апреля, криптовалютная биржа Binance прекратит принятие депозитов и вывод средств у выпущенных на блокчейных Tron стейблкоинах USDC. Платформа пошла на такой шаг через месяц после отказа эмитента фирмы Circle от поддержки актива в этой сети.

Представители компании тогда объяснили, что решение стало «результатом общекорпоративного подхода, включавшего организацию бизнеса, соблюдение требований и другие функции».

Биржа продолжит принятие депозитов и вывод средств в USDC, выпущенных в других сетях.

Торговые условия по парам, номинированным в «стабильной монете», останутся без изменений.

USDC поддерживается в 15 блокчейнах. Среди них — Algorand, Arbitrum, Avalanche, Base, Celo, Ethereum, Flow, Hedera, NEAR, Noble, OP Mainnet, Polkadot, Polygon PoS, Solana и Stellar.

Согласно DeFi Llama, большая часть USDC (80,76%) циркулирует в Ethereum, далее следуют Solana (6,45%) и Base (2,22%). В Tron эмитированы стейблкоины в эквиваленте $172,3 млн (0,56%). По этому показателю сеть занимает 10-е место.

SEC обратится в суд для взыскания $2 млрд штрафа с Ripple Labs

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) хочет взыскать с Ripple Labs штраф в размере $2 млрд. Об этом рассказал глава юридического отдела Ripple Стюарт Алдероти.

По словам юриста, 26 марта 2024 г. регулятор представит документы, содержащие суть претензии. Они являются частью многолетнего разбирательства между SEC и Ripple Labs.

«Наш ответ будет подан в следующем месяце. Мы не раз видели, что регулятор использует ошибочные, неверно сформулированные заявления. Вместо того чтобы добросовестно применять закон, SEC по-прежнему стремится запугать Ripple и отрасль в целом», — написал Алдероти.

Со своей стороны, генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус заявил, что SEC «неоднократно действовала вне закона». Также он упрекнул главу Комиссии Гэри Генслера в «недостаточном внимании к делу Сэма Бенкмана-Фрида».

Напомним, в июле 2023 года Ripple Labs одержала частичную победу в многолетней тяжбе против SEC. Суд пришел к выводу, что продажа токена XRP через биржи не является предложением ценных бумаг.

Впоследствии Гэри Генслер заявил, что SEC недовольна итогом суда по Ripple Labs и продолжит давление на криптокомпании. Регулятор назвал его ошибкой и подтвердил планы подачи апелляции.