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26 марта 2024, 9:25 Читати українською

Goldman Sachs спрогнозировал рост цен на сырье в 2024 году

Сырьевые товары в 2024 году могут принести доходность в размере 15%, считают в инвестиционном банке Goldman Sachs Group. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков банка, включая Саманту Дарт и Даана Стрейвена.

Сырьевые товары в 2024 году могут принести доходность в размере 15%, считают в инвестиционном банке Goldman Sachs Group.

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Прогноз банка

Эксперты объясняют прогноз тем, что центральные банки США и Европы будут снижать процентные ставки, что поможет поддержать промышленный и потребительский спрос.

В инвестбанке отмечают, что ФРС США и ЕЦБ уже заявили о планах понизить ставки на фоне снижения инфляции. Кроме того, Китай заявил о том, что усилит меры поддержки экономического роста.

По мере снижения ставок уменьшится стоимость заимствований и восстановится производство. В сочетании с сохраняющимися геополитическими рисками это приведет к росту цен на медь, алюминий, золото и нефтепродукты, полагают в Goldman Sachs.

Как изменятся цены на медь, золото, алюминий

В Goldman Sachs прогнозируют, что к концу года стоимость меди вырастет до $10 тыс. за тонну, алюминия — до $2600 за тонну, золота — до $2300 за унцию.

По данным Лондонской фондовой биржи, 25 марта на 16:37 стоимость фьючерса на медь составляет $8874,5 за тонну, стоимость фьючерса на алюминий — $2321,5 за тонну. Фьючерс на золото с поставкой в апреле торгуется на уровне $2178,95 за унцию.

«Мы считаем, что снижение ставок в США при отсутствии рецессии ведет к росту цен на сырьевые товары, при этом наибольший рост цен происходит в металлах (в частности, на медь и золото) и далее в нефти», — заявили в Goldman Sachs. Там добавили, что рост цен на сырьевые товары усилится со временем, драйвером станут более мягкие финансовые условия.

При этом в инвестбанке пессимистично оценивают перспективы таких металлов, как никель, кобальт и литий. Аналитики считают, что пока рано говорить о прекращении «медвежьих» трендов для этих активов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
26 марта 2024, 9:54
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Надо меди взять…
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