Релоцированный бизнес получил возможность пролонгации кредитов

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-poriadku-nadannia-finansovoi-derzhavnoi-pidtrymky-subiektam-pidpryiemnytstva-i220324−310" rates="" rel="noopener noreferrer" style="margin-bottom: 20px;№ 310 «О внесении изменений в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства». Постановление подготовлено Министерством аграрной политики и продовольствия Украины. ► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости Речь идет о предприятиях, получивших средства по программе «Доступные кредиты 5−7−9». Возможность пролонгировать кредиты предоставляется предприятиям, производственные мощности которых на 24 февраля 2022 года были на территориях:
О чем идет речь
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Речь идет о предприятиях, получивших средства по программе «Доступные кредиты 5−7−9». Возможность пролонгировать кредиты предоставляется предприятиям, производственные мощности которых на 24 февраля 2022 года были на территориях:
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