Релоцированный бизнес получил возможность пролонгации кредитов

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О чем идет речь

Речь идет о предприятиях, получивших средства по программе «Доступные кредиты 5−7−9». Возможность пролонгировать кредиты предоставляется предприятиям, производственные мощности которых на 24 февраля 2022 года были на территориях: