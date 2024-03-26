Официальный курс: НБУ снизил гривну на 32 копейки

Национальный банк Украины установил на 26 марта 2024 официальный курс гривны на уровне 39,2298 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 32 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 26 марта установил официальный курс евро на уровне 42,48 грн. Европейская валюта подорожала на 36 коп.

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