К закрытию межбанка курс доллара вырос на 14 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро выросло на 26 копеек в покупке и на 25 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 25 марта: доллар и евро продолжают расти на межбанке
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Открытие 25 марта
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Закрытие 25 марта
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Изменения
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39,13/39,16
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39,27/39,30
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14/14
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42,31/42,34
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42,57/42,59
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26/25
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,85−39,31 грн. Евро покупают за 42,20 грн., а продают за 42,85 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,28−39,40, евро — 42,75−42,95 грн.
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Источник: Минфин
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