Из криптофондов вывели рекордные $942 млн

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 марта 2024, 19:41 Читати українською

Из криптофондов вывели рекордные $942 млн

Отток из криптовалютных инвестпродуктов с 16 по 22 марта составил $942 млн после максимального в истории притока в $2,92 млрд. Об этом говорится в обзоре CoinShares.

Отток из криптовалютных инвестпродуктов с 16 по 22 марта составил $942 млн после максимального в истории притока в $2,92 млрд.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ранее наблюдалась положительная динамика на протяжении семи недель. За этот период в инструменты поступления составили $12,3 млрд. Для сравнения, за весь 2021 год показатель составил $10,6 млрд.

Торговый оборот составил $28 млрд после рекордных $43 млрд на предыдущей неделе.

Основным драйвером негативной динамики стали оттоки из GBTC от Grayscale в размере $2 млрд. Они превысили чистые притоки в его конкурентов ($1,1 млрд).

В результате из связанных с биткоином инструментов участники рынка вывели рекордные $904 млн после максимальных в истории поступлений в $2,86 млрд неделей ранее.

«Недавняя коррекция цен вызвала нерешительность инвесторов, что привело к значительно меньшему притоку средств в новые ETF в США», — прокомментировали специалисты.

В сочетании с откатом котировок объем цифровых активов под управлением сократился на $10 млрд, до $88,2 млрд. Неделей ранее метрика в моменте превысила $100 млрд.

Из структур, которые позволяют открывать шорт по первой криптовалюте, клиенты забрали $3,7 млн после максимальных с начала года вложений в $26 млн в предыдущие семь дней.

В Ethereum-фондах отток усилился с $13,9 млн до $34,2 млн. Из инструментов на базе Solana и Cardano инвесторы вывели $5,6 млн и $3,7 млн соответственно.

В продуктах на базе Polkadot, Avalanche и Litecoin зафиксированы притоки средств в размере $5 млн, $2,9 млн и $2 млн соответственно.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
25 марта 2024, 20:32
#
Лучше заплати за ЖКХ… Коммуналка… Ето не для нормальных людей… Ближе к земле… как говорится…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами