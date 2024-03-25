Из криптофондов вывели рекордные $942 млн

Отток из криптовалютных инвестпродуктов с 16 по 22 марта составил $942 млн после максимального в истории притока в $2,92 млрд. Об этом говорится в обзоре CoinShares .

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Ранее наблюдалась положительная динамика на протяжении семи недель. За этот период в инструменты поступления составили $12,3 млрд. Для сравнения, за весь 2021 год показатель составил $10,6 млрд.

Торговый оборот составил $28 млрд после рекордных $43 млрд на предыдущей неделе.

Основным драйвером негативной динамики стали оттоки из GBTC от Grayscale в размере $2 млрд. Они превысили чистые притоки в его конкурентов ($1,1 млрд).

В результате из связанных с биткоином инструментов участники рынка вывели рекордные $904 млн после максимальных в истории поступлений в $2,86 млрд неделей ранее.

«Недавняя коррекция цен вызвала нерешительность инвесторов, что привело к значительно меньшему притоку средств в новые ETF в США», — прокомментировали специалисты.

В сочетании с откатом котировок объем цифровых активов под управлением сократился на $10 млрд, до $88,2 млрд. Неделей ранее метрика в моменте превысила $100 млрд.

Из структур, которые позволяют открывать шорт по первой криптовалюте, клиенты забрали $3,7 млн после максимальных с начала года вложений в $26 млн в предыдущие семь дней.

В Ethereum-фондах отток усилился с $13,9 млн до $34,2 млн. Из инструментов на базе Solana и Cardano инвесторы вывели $5,6 млн и $3,7 млн соответственно.

В продуктах на базе Polkadot, Avalanche и Litecoin зафиксированы притоки средств в размере $5 млн, $2,9 млн и $2 млн соответственно.