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25 марта 2024, 18:15 Читати українською

Регулятор Филиппин рассматривает полную блокировку Binance

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) продолжает оказывать давление на криптобиржу Binance. Как сообщают местные СМИ, регулятор намерен начать полную блокировку торговой платформы, пишет Incrypted.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) продолжает оказывать давление на криптобиржу Binance.

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Предостережение

«SEC предостерегает общественность от использования криптовалютной биржи Binance. Мы намерены заблокировать платформу на Филиппинах, чтобы защитить пользователей от незарегистрированных инвестиционных продуктов», — говорится в сообщении регулятора.

По имеющейся информации, орган надзора получил одобрение от Национальной комиссии по телекоммуникациям (NTC) в ответ на просьбу закрыть локальный доступ к сайту Binance.

Глава аналитического центра Infrawatch PH в Маниле Терри Ридон назвал действия SEC «следующим шагом в регулировании сектора криптовалют и защиты интересов сообщества».

Напомним

В ноябре 2023 года SEC заявила об отсутствии лицензии у Binance для ведения деятельности на Филиппинах. Позже стало известно, что Комиссия предоставила компании три месяца на оформление разрешения.

Точное количество пользователей Binance на Филиппинах остается неизвестным. Страна заняла шестое место в рейтинге Chainalysis по уровню принятия криптоактивов в 2023 году, обойдя Индонезию, Пакистан, Бразилию и Таиланд.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Mini Mi
Mini Mi
25 марта 2024, 18:32
#
Попытки дикарей победить прогресс выходят за рамки Нигерии?) Подскажите кто-нибудь этим клоунам, что люди которые пользуются криптой с вероятностью 99.99% знают как пользоваться VPN
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