Регулятор Филиппин рассматривает полную блокировку Binance

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) продолжает оказывать давление на криптобиржу Binance . Как сообщают местные СМИ, регулятор намерен начать полную блокировку торговой платформы, пишет Incrypted.

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Предостережение

«SEC предостерегает общественность от использования криптовалютной биржи Binance. Мы намерены заблокировать платформу на Филиппинах, чтобы защитить пользователей от незарегистрированных инвестиционных продуктов», — говорится в сообщении регулятора.

По имеющейся информации, орган надзора получил одобрение от Национальной комиссии по телекоммуникациям (NTC) в ответ на просьбу закрыть локальный доступ к сайту Binance.

Глава аналитического центра Infrawatch PH в Маниле Терри Ридон назвал действия SEC «следующим шагом в регулировании сектора криптовалют и защиты интересов сообщества».

Напомним

В ноябре 2023 года SEC заявила об отсутствии лицензии у Binance для ведения деятельности на Филиппинах. Позже стало известно, что Комиссия предоставила компании три месяца на оформление разрешения.

Точное количество пользователей Binance на Филиппинах остается неизвестным. Страна заняла шестое место в рейтинге Chainalysis по уровню принятия криптоактивов в 2023 году, обойдя Индонезию, Пакистан, Бразилию и Таиланд.