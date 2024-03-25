Китайский банк, созданный для работы с подсанкционными клиентами, прекратил работать с рф

Российскому бизнесу не удается прорвать возникшую изоляцию после того, как США пообещали ввести вторичные санкции в отношении банков, работающих с россией. Многие возлагали большие надежды на китайский банк, созданный для работы с Ираном, но и он отказался принимать российские деньги. Об этом пишет The Moscow Times.

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Ситуация с китайскими банками

Kunlun Bank, контролируемый Китайской национальной нефтегазовой корпорацией, сообщил своим клиентам, что с 29 марта полностью прекращает обрабатывать платежи с россии.

Об этом изданию рассказали четыре российских импортера, обратившихся к его услугам после того, как в марте у российского бизнеса возникли большие проблемы с перечислением денег в крупные китайские банки.

Деньги и в долларах, и в юанях, и даже в рублях зависали в банках, в том числе в государственном Bank of China, на неделе, кредитные организации спрашивали дополнительные документы и данные, включая гарантии того, что закупаемая продукция не достанется военному комплексу и подсанкционным лицам, и все равно многие в конце концов отказывали.

По статистике крупного таможенного брокера, всего с середины февраля по март у его клиентов в Китай прошло всего около 25% платежей.

Большинство импортеров в последний месяц «бегали по банкам» в поисках тех, кто быстро отправляет и принимает деньги.

Что известно о банке

Kunlun Bank (бывший Karamay City Commercial Bank) был создан в 2006 году китайскими государственными структурами для расчетов с находящимися под санкциями иранскими контрагентами прежде всего из-за закупки нефти.

У банка был большой опыт работы с санкционными деньгами. Казалось, что Kunlun Bank не опасается вторичных санкций: он сам с 2012 года включен в санкционный список за сотрудничество с Ираном и отрезан от долларовой системы.

«Мы по совету наших китайских поставщиков с начала марта начали платить им в этот банк и, несмотря на то, что все наши коллеги страдали от проблем с перечислением денег, наши платежи отлично проходили. Но на прошлой неделе поставщик заявил, что Kunlun сообщил клиентам о прекращении приема новых платежей с 21 марта и о полном „стопе“ на работу с россией с 29 марта», — заявил собеседник The Moscow Times.