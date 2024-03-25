Украинцам в шести областях выплатят более 10 тысяч гривен: как получить

Эстонский совет по делам беженцев в Украине открыл онлайн-регистрацию на многоцелевую денежную помощь, в рамках которой некоторым гражданам будут выплачивать по 3,6 тысячи гривен в течение трех месяцев. Об этом говорится на странице организации социальной сети Faceebook.
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Кто получит денежную поддержку
Известно, что регистрироваться на получение финансовой помощи могут украинцы с низким уровнем доходов, проживающих в следующих областях:
- в Запорожской;
- в Донецкой;
- в Луганской;
- в Харьковской;
- в Херсонской;
- в Николаевской.
Выплаты относятся к наиболее уязвимым категориям населения, благодаря чему они смогут покрыть свои базовые потребности. Эстонский совет по делам беженцев будет выплачивать по 3,6 тысяч гривен на одного члена домохозяйства в течение трех месяцев.
Критерии уязвимости для участия в программе:
- одинокая мать или отец с детьми;
- семьи, где женщина является единственным кормильцем;
- домохозяйства с беременными;
- семьи с 3 и более детьми младше 18 лет;
- с детьми младше 2 лет;
- с лицами с инвалидностью 1 или 2 группы;
- с лицами, имеющими тяжелые заболевания и нуждающимся в дорогостоящем лечении;
- домохозяйства, состоящие из пожилых людей (60+);
- в которых полностью или частично разрушено жилье;
- домохозяйства, члены которых получили ранения или погибли в результате активных боевых действий.
Как зарегистрироваться
Сделать это могут семьи, пострадавшие от чрезвычайных происшествий в связи с военными действиями, которые в течение последнего месяца переместились, эвакуировались или пострадали от обстрела/ракетного удара. Также на помощь могут претендовать домохозяйства, находящиеся на временно оккупированных территориях.
Отмечается также, что выплаты будут предоставляться после индивидуальной оценки домохозяйств. Зарегистрироваться для участия в программе можно по ссылке.
Что известно о совете
Это неправительственная гуманитарная организация, сертифицированная ЕС. Ее основали в 2000 году, сейчас она финансово помогает переселенцам из пяти стран — Грузии, Иордании, Кении, Ливана и Украины.
О том, что организация поддерживает украинцев еще в октябре 2023 года, сообщалось на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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