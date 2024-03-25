Во Львове ограбили банк. Подозреваемые задержаны

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Ориентировку о краже из банка экипажи полицейских Львова и области получили в 7:00 понедельника. Им сообщили, что двое мужчин в масках скрылись с места происшествия на автомобиле Opel и двигались в направлении выезда из города.

Один из экипажей патрульной полиции заметил беглецов на встречной полосе движения, развернулся и начал преследование. Но через несколько минут мужчины покинули машину на улице Городецкой.

«Отрабатывая указанный район, инспекторы роты ТОР на улице Пясецкого обнаружили двух человек, похожих по описанию», — сообщили в патрульной полиции.

У мужчин были радиостанция, пинцеты, ножи, перчатки, балаклавы и средства для открытия. В рюкзаках лежали деньги и ювелирные изделия.