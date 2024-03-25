Международный валютный фонд (МВФ) перенес на конец декабря 2024 подготовку обновленной версии законодательства о регулировании виртуальных активов в Украине. Ранее ее планировали представить до конца июня. Об этом пишет Forklog.
МВФ сместил срок разработки нового регулирования криптовалют в Украине
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что известно
Разработка нормативного документа по-прежнему закреплена за НБУ и НКЦБФР.
В ближайшие несколько лет МВФ продолжит оказывать техническую помощь властям Украины по внедрению реформ для удовлетворения послевоенных нужд. Сюда войдет определение принципов обложения виртуальных активов в соответствии с правилами ЕС.
По итогам заседания по третьему пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) Украины исполнительный совет МВФ одобрил выделение следующего транша в размере $880 млн.
Утвержденная в марте 2023 года EFF рассчитана на четыре года и предусматривает совокупное финансирование на сумму $15,6 млрд.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии