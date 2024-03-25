МВФ сместил срок разработки нового регулирования криптовалют в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) перенес на конец декабря 2024 подготовку обновленной версии законодательства о регулировании виртуальных активов в Украине. Ранее ее планировали представить до конца июня. Об этом пишет Forklog.

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Что известно

Разработка нормативного документа по-прежнему закреплена за НБУ и НКЦБФР.

В ближайшие несколько лет МВФ продолжит оказывать техническую помощь властям Украины по внедрению реформ для удовлетворения послевоенных нужд. Сюда войдет определение принципов обложения виртуальных активов в соответствии с правилами ЕС.

По итогам заседания по третьему пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) Украины исполнительный совет МВФ одобрил выделение следующего транша в размере $880 млн.

Утвержденная в марте 2023 года EFF рассчитана на четыре года и предусматривает совокупное финансирование на сумму $15,6 млрд.