С 1 марта 2024 г. выплата пособия на проживание для ВПЛ была продлена еще на 6 месяцев для отдельных категорий ВПЛ, которые получали ее уже в течение одного-двух лет (не менее 8-ми мес). Об этом говорится в сообщении правительственного портала.
Правительство уточнило перечень категорий ВПЛ, которые будут получать пособие на проживание
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Кому продолжили выплаты
Первоначально выплаты были продолжены для людей, которые не имеют возможности работать, ухаживают за детьми или тяжело больными, или лицами с инвалидностью, не имеют доходов или имеют низкие доходы.
Также имеют право на продление помощи еще на 6 месяцев следующие категории людей:
- лица с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность (и семьи, в которых проживают такие лица);
- дети, устроенные в семье патронатного воспитателя; патронатные воспитатели; дети, временно устроенные в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;
если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в семье менее 9 444 грн:
- лица, ухаживающие за ребенком до 3 лет или ребенком, нуждающимся в уходе, до 6 лет;
- семьи, имеющие детей до 18 лет и/или до 23 лет, являющиеся студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;
- лица, оказывающие социальные услуги на непрофессиональной основе;
- студенты, которые обращаются самостоятельно в возрасте до 23 лет;
- лица с инвалидностью ІІІ группы;
- семьи пенсионеров
Кроме того, право на продление пособия на дополнительные 6 месяцев также получили лица старше 55 лет.
Источник: Минфин
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