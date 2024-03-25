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25 марта 2024, 11:47 Читати українською

Американская нефтесервисная компания SLB не планирует покидать российский рынок

Нефтесервисная группа SLB со штаб-квартирой в США не планирует покидать россию. Об этом Financial Times заявил исполнительный директор SLB Оливье Ле Пеш.

Нефтесервисная группа SLB со штаб-квартирой в США не планирует покидать россию.

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Что известно

По его словам, компания не приняла решения о том, следовать ли за двумя крупнейшими конкурентами, Baker Hughes и Halliburton, в продаже своих активов в россии, и соблюдает контракты с клиентами.

«Когда мы примем решение, мы обнародуем это, если понадобится. Но сейчас решения пока нет», — сказал Ле Пеш, когда его спросили о планах группы.

SLB сопротивляется давлению украинского правительства и правозащитных групп, требующих выхода из россии. Они утверждают, что присутствие компании в стране помогает генерировать доходы от нефти, используемые для поддержки военных усилий россии.

«Там команда работает автономно… Мы защищаем наши активы, это наш приоритет. Мы защищаем наших людей», — сказал исполнительный директор SLB в интервью.

Ле Пеш заявил, что SLB с июля ввела меры контроля, «чтобы предотвратить и запретить какие-либо поставки и поддержку технологий» в россию. По его мнению, этот шаг в долгосрочной перспективе усугубит способность страны разрабатывать некоторые ее морские нефтяные месторождения.

Напомним

SLB прекратила внедрение новых инвестиций и технологий в россию в марте 2022 года, а после эскалации санкций прекратила поставки продукции в страну в июле 2023 года. Однако, в отличие от своих конкурентов, она по-прежнему сохраняет присутствие в стране.

Источник: Минфин
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