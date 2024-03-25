Курс валют на 25 марта: доллар немного прибавил на наличном рынке

В понедельник на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 10 копеек. Евро подешевело на 10 копеек в покупке, но не изменилось в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился. Курс евро снизился на 3 копейки по покупке.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,80−39,30 грн. Евро покупают за 42,10 грн., а продают за 42,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,10−39,25, евро — 42,60−42,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,13−39,16 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,31−42,34 грн/евро.