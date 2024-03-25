За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 640 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 437 390 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 24 марта: 640 российских оккупантов, 11 танков и 29 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 437390 (+640) человек,
- танков — 6887 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 13183 (+25) ед,
- артиллерийских систем — 10877 (+22) ед,
- РСЗО — 1018 (+0) ед,
- средства ПВО — 726 (+3) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 8539 (+29),
- крылатые ракеты — 2010 (+18),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 14454 (+47) ед,
- специальная техника — 1785 (+7).
Источник: Минфин
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