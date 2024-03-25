Фонд госимущества за неделю привлек в бюджет 56,5 миллиона гривен

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как проходили торги

По данным Коваля, участие в онлайн-торгах приняло 66 потенциальных инвесторов, благодаря чему цена выросла в 2,6 раза.

Самым дорогим проданным объектом стал единственный имущественный комплекс ГП «Холминский спиртовой завод» на Черниговщине, реализованный за 45 млн грн. За лот соревновались 3 участника, а финальная стоимость увеличилась почти в три раза.

Второй по стоимости актив — также предприятие спиртовой отрасли. Это ЕМК ГП «Камянский спирто-водочный комбинат» в Черкасской области, стоимость которого достигла 7,7 млн грн.

Планы на 25−29 марта

25−29 марта Фонд планирует провести 20 приватизационных онлайн-аукционов.