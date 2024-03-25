На минувшей неделе Фонд государственного имущества Украины провел 11 успешных приватизационных аукционов, на которых привлек 56,5 млн грн. Об этом сообщил в телеграм-канале глава ФГИУ Виталий Коваль.
Фонд госимущества за неделю привлек в бюджет 56,5 миллиона гривен
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Как проходили торги
По данным Коваля, участие в онлайн-торгах приняло 66 потенциальных инвесторов, благодаря чему цена выросла в 2,6 раза.
Самым дорогим проданным объектом стал единственный имущественный комплекс ГП «Холминский спиртовой завод» на Черниговщине, реализованный за 45 млн грн. За лот соревновались 3 участника, а финальная стоимость увеличилась почти в три раза.
Второй по стоимости актив — также предприятие спиртовой отрасли. Это ЕМК ГП «Камянский спирто-водочный комбинат» в Черкасской области, стоимость которого достигла 7,7 млн грн.
Планы на 25−29 марта
25−29 марта Фонд планирует провести 20 приватизационных онлайн-аукционов.
Источник: Минфин
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