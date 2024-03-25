Ракетная атака на энергосистему: В Укрэнерго назвали сумму убытков за последние дни

Ущерб НЭК «Укрэнерго» от атак российских войск по энергосистеме Украины за последние дни ориентировочно достигает 90−100 млн евро . Об этом в фейсбуке сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

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Ущерб от обстрелов

«По предварительным подсчетам, чек за ущерб, который мы предъявим врагу за последние атаки, достигает не менее 90−100 млн евро, если говорить только о высоковольтном оборудовании «Укрэнерго», — написал Кудрицкий.

При этом он отметил, что энергетики готовились к ударам: формировали состав оборудования и материалов, тренировали персонал.

Кроме того, по его словам, очень важную роль сыграли инженерные укрепления на объектах «Укрэнерго», обустроенных совместно с областными военными администрациями и Государственным агентством по восстановлению.

«Предварительно — без этого повреждений могло быть вдвое больше, а последствия еще более серьезными. Спасибо коллегам и продолжаем наращивать защиту параллельно с восстановительными работами», — отметил глава НЭК.

Где сложная ситуация

«Сложная ситуация остается в трех областях. В Харьковской области мы вместе со специалистами облэнерго нашли нестандартные технические решения, как питать город и регион и дать больше мощности. Ее все еще не хватает, поэтому должны распределять имеющиеся объемы электроэнергии между потребителями по определенному графику. Сейчас максимально сосредоточены на наращивании наших возможностей здесь», — описал ситуацию руководитель «Укрэнерго».

По его словам, иногда действуют примененные диспетчерским центром «Укрэнерго» ограничения энергоснабжения в Одесской и Днепропетровской областях, в последней, в частности, из-за массированной атаки шахедами.

Кудрицкий объяснил, что это вынужденная мера, необходимая для стабилизации ситуации в регионах, и это может занять несколько дней.

Ракетная атака

22 марта Россия осуществила наиболее массовую атаку на энергосистему, попав, в частности, несколькими ракетами в ДнепроГЭС, повредив ТЭС, ПС, магистральные и распределительные сети. Почти в половине областей Украины 22 марта пришлось ограничивать поставки электричества.