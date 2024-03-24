Шольц поддержал идею Эстонии относительно 0,25% ВВП для Украины: что писали западные СМИ об Украине на этой неделе

Канцлер Германии Олаф Шольц одобрительно отозвался на инициативу премьер-министра Эстонии Каи Каллас относительно целевого показателя расходов ЕС для Украины на уровне 0,25% валового внутреннего продукта (ВВП).

После саммита ЕС в Брюсселе Шольц назвал это предложение «симпатичным» и указал на расчеты, согласно которым ЕС должен тратить 0,8% своего экономического производства, чтобы достичь уровня расходов США.

«Вот почему такие стандарты хорошие и полезные, поскольку они обеспечивают дальнейшую ясность», — сказал он.

В начале саммита Каллас заявила, что если бы каждая страна выделяла хотя бы 0,25% своего ВВП на военную помощь, украинцы могли бы превзойти Россию в военных расходах.

Reuters: Бельгия поддерживает предложение ЕС предоставить Украине доходы от российских активов

Премьер Бельгии Александр Де Кроо в четверг приветствовал предложение Европейского Союза использовать миллиарды евро прибыли от замороженных российских финансовых активов на закупку оружия для Украины. Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.

На этой неделе Европейская комиссия предложила перечислять около 90% доходов, полученных из замороженных активов РФ, на закупку оружия Киеву. Активы заморожены центральными депозитариями ЕС, преимущественно бельгийским Euroclear.

«Это хорошее предложение… Я думаю, что это разумный способ сделать это. Я думаю, что идея направить это преимущественно на закупку вооружений имеет полный смысл», — заявил де Кроо.

La Vanguardia: Испания готовится к передаче Украине еще 19 Leopard 2

Испания готовит новенькую партию боевых танков для передачи Украине. Об этом изданию La Vanguardia сообщили источники в оборонном ведомстве.

Отмечается, что это будут 19 Leopard 2A4, которые должны быть подготовлены на заводе Santa Barbara Sistemas в Алькала-де-Гвадайре (Севилья). Поставка будет осуществлена двумя партиями: десять боевых танков до конца июня и еще девять — в сентябре.

Такое распоряжение отдал глава испанского правительства Педро Санчес, вместе с министершей обороны Маргаритой Роблес встретившийся с представителями основных компаний оборонного сектора Испании. Во время встречи Санчес подтвердил решительное осуждение правительством агрессии России против Украины. И именно в этом контексте будет проходить новая поставка.

The Hill: Пентагон запустил сайт по надзору за помощью для Украины

Офис генерального инспектора Пентагона во вторник запустил новый сайт, чтобы предоставить американцам больше информации о надзоре за американским оружием и оборудованием, предоставляемым Украине.

Новый сайт, запущенный в координации с Офисом генерального инспектора Государственного департамента США и Агентством США по международному развитию, появился в то время, когда республиканцы в Конгрессе продолжают задерживать новое финансирование для Украины и ставят под сомнение надлежащий учет поставляемого в страну оружия.

В заявлении генинспектора Пентагона отмечается, что вебсайт предоставляет ресурсы и информацию о работе, проводимой более чем 20 надзорными ведомствами США, известными как Межведомственная рабочая группа по надзору за Украиной, чтобы гарантировать, что помощь Украине не будет использована не по назначению.

На сайте также размещена контактная информация, по которой можно сообщить о каких-либо обвинениях в мошенничестве, растрате или нецелевом использовании помощи Украине.