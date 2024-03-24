Франко-германский производитель оружия KNDS создаст дочернее предприятие в Украине

Франция и Германия согласились объединить усилия по производству боеприпасов в Украине через новую дочернюю компанию производителя оружия KNDS. Таким образом, союзники Киева стремятся усилить военную помощь Украине, сообщает Bloomberg.

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Согласно соглашению, франко-германский производитель боевых танков создаст в Украине подразделение для производства боеприпасов и запасных частей к оружию их производства, уже переданному Украине.

«Мы, Франция и Германия, хотим помочь Украине сделать производство боеприпасов более самодостаточным», — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Французский министр обороны Себатьян Лекорню сказал, что KNDS, производящая продукцию, включая самоходные гаубицы Caesar, артиллерийские системы и бронетехнику, закрепится в Украине с помощью местного предприятия.

«Производство боеприпасов должно переместиться поближе к линии фронта, это будет очень важно для поставок», — подчеркнул Лекорню.