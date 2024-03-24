Amazon обжалует штраф французского регулятора на 32 миллиона евро

Гигант электронной коммерции Amazon заявил в пятницу, что подал апелляцию на решение французского регулятора CNIL оштрафовать компанию на 32 млн евро за установление системы мониторинга деятельности и эффективности сотрудников компании. Об этом сообщает Reuters.

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«Мы категорически не согласны с выводами CNIL, которые фактически неверны, и мы подали апелляцию в Государственный совет», — заявили в Amazon.

В январе CNIL оштрафовал компанию Amazon France Logistique, управляющую большими составами Amazon во Франции, за то, что регулятор назвал «чрезмерно навязчивой» системой наблюдения.

Расследование CNIL

Французский регулятор обнаружил, что на складах Amazon работала система с тремя уведомлениями по мониторингу деятельности работников. Именно ее регулятор признал незаконным.

Отмечается, что одно извещение срабатывало, если товар сканировался слишком быстро или менее чем через 1,25 секунды после сканирования предыдущего, что увеличивало риск ошибки. Другое сигнализировало о перерывах в 10 минут или больше, а третье отслеживало перерывы от 1 до 10 минут.

Кроме того, CNIL также подверг сомнению, зачем Amazon нужно было хранить данные работников в течение 31 дня.