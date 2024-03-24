Польские фермеры заблокировали грузовики из Украины на двух пунктах пропуска

Польские протестующие полностью заблокировали движение грузовых транспортных средств в сторону Польши в пунктах пропуска «Ягодин» и «Рава-Русская». Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

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По его словам, на двух пунктах пропуска — «Ягодин» и «Рава-Русская» — польские фермеры вообще не пропускают грузовые транспортные средства, следующие из Украины в Польшу.

«Здесь за последний период есть нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины. Конечно, определенное количество грузовых транспортных средств они пропускают в сторону Украины, но это далеко от идеала, от возможностей каждого из этих направлений», — сказал спикер ГНСУ.

Демченко отметил, что в сторону Украины, в частности, через пункт пропуска «Ягодин» за минувшие сутки проследовали около 60 грузовиков.

Блокировка границ польскими фермерами

Польские фермеры протестуют уже несколько месяцев. Среди требований протестующих — отмена или ослабление ограничений, наложенных планом ЕС «Зеленое соглашение», направленным на борьбу с изменениями климата, и возвращение таможенных пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, которые Брюссель отменил и после начала полномасштабной войны россии против Украины в 2022 году .

15 марта польские фермеры заблокировали пункт пропуска Хижне на польско-словацкой границе. По словам аграриев, именно по этим дорогам в страну заезжает аграрная продукция из Украины и россии. Участники протеста заявили, что блокировка пункта пропуска будет продолжаться до конца марта. Фермеры будут пропускать один грузовик в час, а автобусов и легковушек протест не касается.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск на переговорах с забастовщиками пообещал сократить избыток зерна на внутреннем рынке, но лидеры профсоюзов заявили, что не будут прекращать своих протестов.

Напомним, с февраля 2024 года было несколько инцидентов, когда протестующие высыпали украинское зерно из грузовиков и железнодорожных вагонов.