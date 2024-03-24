За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 990 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 436750 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 23 марта: 990 российских оккупантов, 24 танка и 47 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 436750 (+990) человек,
- танков — 6876 (+24) ед,
- боевых бронированных машин — 13158 (+28) ед,
- артиллерийских систем — 10855 (+44) ед,
- РСЗО — 1018 (+0) ед,
- средства ПВО — 723 (+0) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 8510 (+47),
- крылатые ракеты — 1992 (+0),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 14407 (+63) ед,
- специальная техника — 1778 (+10).
Источник: Минфин
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