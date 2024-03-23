Кабмин принял важные изменения по выплатам ВПЛ

Кабмин принял изменения в постановление «Некоторые вопросы выплаты пособия на жительство внутренне перемещенным лицам». Срок подачи заявлений на получение государственной помощи продлили до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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То есть ВПЛ, которые получали такую помощь и подали заявление на ее продление в апреле, смогут получать выплаты, начиная с марта.

По лично поданному заявлению получить помощь еще на 6 месяцев могут:

люди с инвалидностью III группы, среднемесячный совокупный доход которых на одного получателя в такой семье составляет не более 9444 гривен;

лица старше 55 лет, которые зарегистрировались в Центре занятости;

лица до 23 лет, обучающиеся в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;

лица, у которых жилое помещение уничтожено или повреждено (до степени непригодной для проживания);

семья, состоящая только из нетрудоспособных лиц;

дети, устроенные в семье патронатного воспитателя; патронатные воспитатели; дети, временно устроенные в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;

тяжелобольные лица.

Состоялось уточнение по изменению возраста детей с 14 до 18 лет в ранее определенных категориях. А также уточнено, что лица, ухаживающие за ребенком до 3 лет, также имеют право на подачу заявления на следующий период.

Кроме того, этим постановлением ввели выплату временной помощи на детей, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа, «Ребенок не один» в размере 2, 5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка, а для детей с инвалидностью — 3,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка.