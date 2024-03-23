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23 марта 2024, 12:08 Читати українською

Кабмин принял важные изменения по выплатам ВПЛ

Кабмин принял изменения в постановление «Некоторые вопросы выплаты пособия на жительство внутренне перемещенным лицам». Срок подачи заявлений на получение государственной помощи продлили до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Кабмин принял изменения в постановление «Некоторые вопросы выплаты пособия на жительство внутренне перемещенным лицам».
Фото: НБУ

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То есть ВПЛ, которые получали такую помощь и подали заявление на ее продление в апреле, смогут получать выплаты, начиная с марта.

По лично поданному заявлению получить помощь еще на 6 месяцев могут:

  • люди с инвалидностью III группы, среднемесячный совокупный доход которых на одного получателя в такой семье составляет не более 9444 гривен;
  • лица старше 55 лет, которые зарегистрировались в Центре занятости;
  • лица до 23 лет, обучающиеся в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;
  • лица, у которых жилое помещение уничтожено или повреждено (до степени непригодной для проживания);
  • семья, состоящая только из нетрудоспособных лиц;
  • дети, устроенные в семье патронатного воспитателя; патронатные воспитатели; дети, временно устроенные в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;
  • тяжелобольные лица.

Состоялось уточнение по изменению возраста детей с 14 до 18 лет в ранее определенных категориях. А также уточнено, что лица, ухаживающие за ребенком до 3 лет, также имеют право на подачу заявления на следующий период.

Кроме того, этим постановлением ввели выплату временной помощи на детей, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа, «Ребенок не один» в размере 2, 5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка, а для детей с инвалидностью — 3,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка.

Источник: Минфин
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