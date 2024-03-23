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23 марта 2024, 8:36 Читати українською

Украина получила $230 миллионов от Японии на восстановление сельского хозяйства

В государственный бюджет Украины поступил заем в размере $230 млн от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка «Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)». Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В государственный бюджет Украины поступил заем в размере $230 млн от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка «Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)».
Фото: pixabay.com

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Средства были привлечены из Целевого фонда содействия необходимому расширению кредитования для Украины (ADVANCE Ukraine).

Проект ARISE

Целью ARISE является поддержка доступа сельхозпроизводителей к финансированию через льготное кредитование (компенсация расходов по программе «5−7-9%») и улучшение доступа малых хозяйств к финансированию через гранты.

Объем финансирования проекта в настоящее время составляет $550 млн, из которых:

  • $500 млн направлены на финансирование Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» в 2023—2024 годах с фокусом на аграрные предприятия.
  • почти $50 млн. предусмотрено на гранты для малых сельхозпроизводителей.

«В условиях войны сельское хозяйство терпит значительные убытки, что в свою очередь ставит под угрозу продовольственную безопасность не только в Украине, но и во всем мире. Привлечение средств в рамках ARISE является важным вкладом в обеспечение доступа к финансированию аграрного бизнеса Украины. Благодарны команде Всемирного банка и правительства Японии за своевременную поддержку с первых дней полномасштабного вторжения», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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