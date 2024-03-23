За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1050 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 435760 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 22 марта: 1050 российских оккупантов, 12 танков и 39 ракет
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Потери врага
- личного состава — около 435760 (+1050) человек,
- танков — 6852 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 13130 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 10811 (+36) ед,
- РСЗО — 1018 (+0) ед,
- средства ПВО — 723 (+0) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 8463 (+75),
- крылатые ракеты — 1992 (+39),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 14344 (+57) ед,
- специальная техника — 1768 (+19).
Источник: Минфин
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