Релоцированым предприятиям разрешили пролонгировать кредиты в программе «5-7-9%»

Кабинет министров разрешил релоцированым предприятиям пролонгировать свои кредиты . Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.

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Речь идет о предприятиях, получивших государственную поддержку по программе «Доступные кредиты 5−7−9%».

Возможность пролонгировать кредиты могут предприятия, которые на 24 февраля 2022 были размещены на:

— территориях активных боевых действий (для которых не определена дата завершения боевых действий),

— территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы (для которых не определена дата завершения боевых действий),

— временно оккупированных территориях (для которых не определена дата завершения временной оккупации).