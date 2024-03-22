К закрытию межбанка курс доллара вырос на 28 копеек в покупке и на 24 копейки в продаже. Евро выросло на 26 копеек в покупке и на 22 копейки в продаже
Курс валют на вечер 22 марта: доллар на межбанке снова вырос до 39 гривен
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Открытие 22 марта
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Закрытие 22 марта
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Изменения
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38,85/38,92
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39,13/39,16
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28/24
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42,06/42,13
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42,32/42,35
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26/22
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,75−39,20 грн. Евро покупают за 42,20 грн., а продают за 42,75 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,10−39,30, евро — 42,60−42,82 грн.
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Источник: Минфин
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