Национальный банк Украины предлагает для общественного обсуждения изменения организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине. Одно из изменений касается правил перевода средств без открытия счета. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ планирует обновить правила перевода средств без открытия счета
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В частности, с целью повышения прозрачности платежных операций регулятор планирует осовременить порядок проведения и оформления небанковскими финансовыми учреждениями перевода средств без открытия счета в национальной валюте Украины, а именно исключить возможность обналичивания субъектами хозяйствования по расчетам с физическими лицами, осуществляемыми путем перевода средств без открытие счета.
Также предполагается:
- обновить отдельные требования по изъятию из обращения и передачи для исследования сомнительных банкнот и монет;
- снизить сроки проведения Национальным банком соответствующих исследований.
Источник: Минфин
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