НБУ планирует обновить правила перевода средств без открытия счета

Национальный банк Украины предлагает для общественного обсуждения изменения организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине. Одно из изменений касается правил перевода средств без открытия счета. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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В частности, с целью повышения прозрачности платежных операций регулятор планирует осовременить порядок проведения и оформления небанковскими финансовыми учреждениями перевода средств без открытия счета в национальной валюте Украины, а именно исключить возможность обналичивания субъектами хозяйствования по расчетам с физическими лицами, осуществляемыми путем перевода средств без открытие счета.

Также предполагается: