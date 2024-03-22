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22 марта 2024, 19:11 Читати українською

НБУ планирует обновить правила перевода средств без открытия счета

Национальный банк Украины предлагает для общественного обсуждения изменения организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине. Одно из изменений касается правил перевода средств без открытия счета. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины предлагает для общественного обсуждения изменения организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине.

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В частности, с целью повышения прозрачности платежных операций регулятор планирует осовременить порядок проведения и оформления небанковскими финансовыми учреждениями перевода средств без открытия счета в национальной валюте Украины, а именно исключить возможность обналичивания субъектами хозяйствования по расчетам с физическими лицами, осуществляемыми путем перевода средств без открытие счета.

Также предполагается:

  • обновить отдельные требования по изъятию из обращения и передачи для исследования сомнительных банкнот и монет;
  • снизить сроки проведения Национальным банком соответствующих исследований.
Источник: Минфин
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