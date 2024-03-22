ЕС планирует ввести 50% пошлины на зерновые из россии и беларуси

Европейская комиссия подготовила решение о введении пошлин на ввоз зерновых из россии и беларуси в ЕС на уровне 95 евро за тонну, что будет равна пошлине в 50%. Соответствующее предложение президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам ЕС на саммите в Брюсселе 21−22 марта, сообщает Радио Свобода.

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Кроме того, у россии и беларуси больше нет доступа к любой из квот ЕС на зерно, которые предлагают более выгодные тарифные режимы для некоторых продуктов.

Повышенные пошлины будут касаться импорта зерновых, масличных культур и продуктов переработки из России и Беларуси, которые до сих пор ввозились в страны Евросоюза преимущественно без пошлин. Речь пойдет, в том числе о пшенице, кукурузе, подсолнечном дроби.

Ввести пошлины в ЕС решили, учитывая падение цен на рынке зерновых ЕС после полномасштабного вторжения россии в Украину из-за перенасыщения рынка.

В 2023 году россия экспортировала в ЕС 4,2 млн тонн зерновых, масличных культур и перерабатывающих продуктов на сумму 1,3 млрд евро. Объем продукции из Беларуси в ЕС в этот же период составил 610 тысяч тонн на сумму 246 млн евро, сообщили в Еврокомиссии.

Доля российских зерновых на рынке ЕС — незначительна, отметили в Еврокомиссии, и составляет около 1% в целом и около 5% от импорта. Таможенные пошлины сделают российскую продукцию менее привлекательной на европейском рынке.