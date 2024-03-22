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22 марта 2024, 17:08 Читати українською

Совет ЕС ввел санкции против 33 россиян, причастных к смерти Навального

Сегодня, 22 марта, Совет Е С решил ввести ограничительные меры в отношении 33 физических и двух юридических лиц, причастных к внезапной смерти в колонии строгого режима российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом идет речь на сайте ЕС.

Сегодня, 22 марта, Совет Е С решил ввести ограничительные меры в отношении 33 физических и двух юридических лиц, причастных к внезапной смерти в колонии строгого режима российского оппозиционера Алексея Навального.
Фото: armyinform.com.ua

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Кто попал под санкции

В новые санкционные списки вошли колонии, где Алексей Навальный содержался с июня 2022 до смерти — исправительная колония ИК-6 и исправительная колония строгого режима ИК-3.

Обе колонии известны физическим и психологическим давлением, полной изоляцией, пытками и насилием над заключенными.

«В обоих местах Навальный испытал жестокое обращение, в частности из-за неоднократного одиночного заключения в карцере и жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, что привело к серьезному ухудшению его здоровья», — говорится в сообщении.

Также под санкции попал начальник ИК-3 Вадим Калинин и разные заместители начальника колонии.

Кроме того, Совет Е С решил включить в список санкций таких судей как:

  • Андрей Суворов, в прошлом году приговоривший Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима в бесчеловечных условиях,
  • Кирилл Никифоров, отклонивший его иск против ИК-6 об обжаловании его перевода в штрафной изолятор на 12 суток,
  • Евгений Николаев и Наталья Дудар, вынесшие ряд постановлений против политических оппонентов, в том числе Навального, чем способствовали политическим репрессиям в России.

Среди других — чиновники пенитенциарной системы и Министерства юстиции, которые либо отвечали за исполнение приговоров Алексею Навальному и другим политическим оппонентам, либо не обеспечивали защиту прав и свобод гражданин.

С сегодняшними списками ограничительные меры согласно Глобальному режиму санкций по правам человека ЕС теперь применяются к 104 физическим и юридическим лицам и 23 организациям из многих стран.

Какие ограничения применяются к подсанкционным лицам

Лица, включенные в список санкций, подлежат замораживанию активов, а предоставление средств или экономических ресурсов им или в их пользу прямо или косвенно запрещено.

Кроме того, для указанных в списке физических лиц действует запрет на въезд в ЕС.

Смерть Навального

16 февраля 2024 года российский оппозиционер Алексей Навальный упал в обморок во время прогулки в колонии «Полярный волк», где отбывал трехлетний срок заключения.

Впоследствии в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний россии по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили о смерти политика.

Официальной информации о причинах смерти Навального не было. РосСМИ назвали вероятной причиной смерти отрыв тромба.

Источник: Минфин
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