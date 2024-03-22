Сегодня, 22 марта,
Совет ЕС ввел санкции против 33 россиян, причастных к смерти Навального
Сегодня, 22 марта,
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Кто попал под санкции
В новые санкционные списки вошли колонии, где Алексей Навальный содержался с июня 2022 до смерти — исправительная колония ИК-6 и исправительная колония строгого режима ИК-3.
Обе колонии известны физическим и психологическим давлением, полной изоляцией, пытками и насилием над заключенными.
«В обоих местах Навальный испытал жестокое обращение, в частности из-за неоднократного одиночного заключения в карцере и жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, что привело к серьезному ухудшению его здоровья», — говорится в сообщении.
Также под санкции попал начальник ИК-3 Вадим Калинин и разные заместители начальника колонии.
Кроме того,
- Андрей Суворов, в прошлом году приговоривший Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима в бесчеловечных условиях,
- Кирилл Никифоров, отклонивший его иск против ИК-6 об обжаловании его перевода в штрафной изолятор на 12 суток,
- Евгений Николаев и Наталья Дудар, вынесшие ряд постановлений против политических оппонентов, в том числе Навального, чем способствовали политическим репрессиям в России.
Среди других — чиновники пенитенциарной системы и Министерства юстиции, которые либо отвечали за исполнение приговоров Алексею Навальному и другим политическим оппонентам, либо не обеспечивали защиту прав и свобод гражданин.
С сегодняшними списками ограничительные меры согласно Глобальному режиму санкций по правам человека ЕС теперь применяются к 104 физическим и юридическим лицам и 23 организациям из многих стран.
Какие ограничения применяются к подсанкционным лицам
Лица, включенные в список санкций, подлежат замораживанию активов, а предоставление средств или экономических ресурсов им или в их пользу прямо или косвенно запрещено.
Кроме того, для указанных в списке физических лиц действует запрет на въезд в ЕС.
Смерть Навального
16 февраля 2024 года российский оппозиционер Алексей Навальный упал в обморок во время прогулки в колонии «Полярный волк», где отбывал трехлетний срок заключения.
Впоследствии в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний россии по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили о смерти политика.
Официальной информации о причинах смерти Навального не было. РосСМИ назвали вероятной причиной смерти отрыв тромба.
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