Нью-Йорк снова подтвердил свою гегемонию, возглавив рейтинг мировых финансовых и финтех-центров уже пятый год. Этот рейтинг публикуется Z/Yen Group в партнерстве с Китайским институтом развития (CDI) в рамках 35-го выпуска Индекса глобальных финансовых центров (Global Financial Centers Index).
Нью-Йорк снова стал лидером мирового финансового и финтех-центра
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Лондон остается на втором месте. Остальной список выглядят так:
- Сингапур
- Гонконг
- Сан-Франциско
- Шанхай
- Лос-Анджелес
- Женева
- Чикаго
- Сеул
В финтех-рейтинге Нью-Йорк также занимает первое место. За ним следуют:
- Лондон
- Сан-Франциско
- Шэньчжэнь
Источник: Минфин
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