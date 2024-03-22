Нью-Йорк снова стал лидером мирового финансового и финтех-центра

Нью-Йорк снова подтвердил свою гегемонию, возглавив рейтинг мировых финансовых и финтех-центров уже пятый год. Этот рейтинг публикуется Z/Yen Group в партнерстве с Китайским институтом развития (CDI) в рамках 35-го выпуска Индекса глобальных финансовых центров (Global Financial Centers Index).