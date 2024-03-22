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22 марта 2024, 14:21 Читати українською

Коррекция биткоина не вывела актив из зоны перекупленности — JPMorgan

Аналитики JPMorgan предупредили, что цена на первую криптовалюту может продемонстрировать дальнейшее падение, поскольку биткоин, несмотря на коррекцию, находится в зоне перекупленности. Об этом пишет The Block.

Аналитики JPMorgan предупредили, что цена на первую криптовалюту может продемонстрировать дальнейшее падение, поскольку биткоин, несмотря на коррекцию, находится в зоне перекупленности.

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На этой неделе цена актива снизилась более чем на $12 000. Достигнув исторического максимума в $73 650, биткоин продемонстрировал заметное снижение. Стоимость первой криптовалюты опускалась до $61 000.

Вопреки заметному снижению актив все еще остается в зоне чрезмерно завышенной стоимости, говорится в отчете банка. Эксперты допускают дальнейшее сокращение рыночной капитализации биткоина.

На это указывают сразу два показателя: прокси-фактор фьючерсных позиций JPMorgan и премия цены фьючерса на биткоины по сравнению со спотовой стоимостью актива.

В компании указывают на присутствие значительного оптимизма на рынке, подогреваемого недавними рекордными вливаниями средств в споте биткоин-ETF. Однако последние данные по этому сектору показывают сокращение чистого притока, заявили в JPMorgan. По словам экспертов, это подтверждает отсутствие непрерывного финансового вливания в криптовалютные ETF.

Кроме того, представители финансового гиганта ожидают дальнейшую фиксацию прибыли на фоне приближения к халвингу биткоина. Ранее в JPMorgan допустили обвал курса первой криптовалюты до $42 000 после сокращения вознаграждения за добычу актива вдвое.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Bookseller
Bookseller
22 марта 2024, 14:52
#
А как определяется эта зона? Это когда все деньги мира заканчиваются и больше их нету на покупку биткоина?
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