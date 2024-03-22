Ощадбанк продлил срок действия всех своих платежных карт

Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года. Речь идет о карточках, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Если новая карта уже перевыпущена, ее нужно получить в отделении Ощадбанка.