Курс валют на 22 марта: доллар и евро продолжают дешеветь

В пятницу на наличном рынке курс доллара потерял 10 копеек в покупке и продаже. Евро также подешевел на 10 копеек в покупке и продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар подешевел на 2 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Курс евро снизился на 15 копеек в покупке на 6 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,70−39,20 грн. Евро покупают за 42,25 грн, а продают за 42,85 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 38,94−39,05, евро — 42,45−42,74 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,85−38,92 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,06−42,13 грн/евро.

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