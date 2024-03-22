За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 870 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 434 710 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 21 марта: 870 российских оккупантов, 8 танков и 31 ракета
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Потери врага
- личного состава — около 434710 (+870) человек,
- танков — 6840 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 13111 (+37) ед,
- артиллерийских систем — 10775 (+35) ед,
- РСЗО — 1018 (+0) ед,
- средства ПВО — 723 (+2) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 8388 (+23),
- крылатые ракеты — 1953 (+31),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 14287 (+45) ед,
- специальная техника — 1749 (+8).
Источник: Минфин
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