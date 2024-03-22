россия совершает самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время. Зафиксированы попадания в объекты генерации и системы распределения в разных областях. Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко написал на своей странице в Facebook.
Масштабная атака на энергетику Украины. В части регионов — перебои со светом, обесточена линия к ЗАЭС
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По его словам, цель атаки врага — не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы Украины.
«К сожалению, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС», — отметил Галущенко.
Министр также добавил, что в части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет.
Повреждение оборудования станций ДТЭК
В ДТЭК заявили о серьезных повреждениях оборудования станций. После окончания обстрелов работники предприятий приступили к устранению последствий и возобновлению работы оборудования.
Попадание по ДнепроГЭС
Кроме того, зафиксировано попадание по крупнейшей ГЭС Украины — ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на дамбе станции контролируемая. Об этом сообщили в «Укргидроэнерго».
Атака рф на Украину 22 марта
В пятницу, 22 марта, утром российские военные совершили очередную ракетную атаку на Украину.
Около 4:30 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95 из региона Каспийского моря. Кроме того, с аэродрома «Саваслейка» в Нижегородской области взлетели бомбардировщики Ту-22М3 и МиГ-31.
Взрывы раздались в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областях.
В Харькове и Днепре после обстрела исчезла электроэнергия. Также после обстрела свет исчез в ряде населенных пунктов Хмельницкой области.
Комментарии - 4
Судячи зі звіту, балістику жодну не збили.
А іншим зась