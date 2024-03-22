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22 марта 2024, 8:41 Читати українською

Масштабная атака на энергетику Украины. В части регионов — перебои со светом, обесточена линия к ЗАЭС

россия совершает самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время. Зафиксированы попадания в объекты генерации и системы распределения в разных областях. Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко написал на своей странице в Facebook.

россия совершает самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.
Фото: pixabay.com

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По его словам, цель атаки врага — не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы Украины.

«К сожалению, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС», — отметил Галущенко.

Министр также добавил, что в части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет.

Повреждение оборудования станций ДТЭК

В ДТЭК заявили о серьезных повреждениях оборудования станций. После окончания обстрелов работники предприятий приступили к устранению последствий и возобновлению работы оборудования.

Попадание по ДнепроГЭС

Кроме того, зафиксировано попадание по крупнейшей ГЭС Украины — ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на дамбе станции контролируемая. Об этом сообщили в «Укргидроэнерго».

Атака рф на Украину 22 марта

В пятницу, 22 марта, утром российские военные совершили очередную ракетную атаку на Украину.

Около 4:30 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95 из региона Каспийского моря. Кроме того, с аэродрома «Саваслейка» в Нижегородской области взлетели бомбардировщики Ту-22М3 и МиГ-31.

Взрывы раздались в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областях.

В Харькове и Днепре после обстрела исчезла электроэнергия. Также после обстрела свет исчез в ряде населенных пунктов Хмельницкой области.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Mini Mi
Mini Mi
22 марта 2024, 10:27
#
Таки слухи про то что ракеты ПВО кончились верны были.
+
+8
Lucarelli
Lucarelli
22 марта 2024, 11:12
#
Може і так, але там тільки кінжалів з десяток було, які тільки Київ міг збивати. А вони прилетіли в ті регіони, де їх не збивають. Харків — там взагалі «прохідний двір» для балістики.
Судячи зі звіту, балістику жодну не збили.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
22 марта 2024, 11:55
#
Так печаль втоп что и обычных и шахедов больше половины пропустили.
+
0
nitrolog
nitrolog
22 марта 2024, 12:23
#
Ракети не закінчились, просто все нормальне ППО біля Києва
А іншим зась
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