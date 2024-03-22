Официальный курс: НБУ укрепил гривну на 21 копейку

Национальный банк Украины установил на 22 марта 2024 года официальный курс гривны на уровне 38,9234 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ увеличил курс гривны на 21 копейку.

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Валютный рынок

НБУ на 22 марта установил официальный курс евро на уровне 42,46 грн. Европейская валюта подорожала на 3 копейки.

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