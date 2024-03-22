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22 марта 2024, 10:00 Читати українською

Укркарт и Смарт Каса: Открываем новые возможности для банковского сектора

Украинский финансовый рынок продолжает развиваться и адаптироваться к современным вызовам, и в последнее время значительное влияние на этот процесс оказывает новое партнерство между УКРКАРТ и Смарт Каса. Обе компании имеют значительный опыт в своих отраслях и вместе создают синергию, которая может принести значительные преимущества банкам и их клиентам.

Усиление возможностей Укркарт

Укркарт уже более 20 лет является ведущим игроком на украинском платежном рынке, предлагая услуги банковского процессинга, запуск картовых продуктов и решения для мобильного банкинга. Сотрудничество с Смарт Каса позволяет компании расширить свой портфель услуг, в частности, в сфере приема платежей.

Инновационные решения от Смарт Каса

Смарт Каса предлагает уникальное решение 5в1, которое объединяет функционал кассового аппарата, POS-терминала, пРРО и кабинета для торговцев. Это позволяет торговым точкам значительно оптимизировать свои рабочие процессы и повысить качество обслуживания клиентов.

Преимущества для банков

Банки, сотрудничающие с УКРКАРТ, получают доступ к инновационным решениям Смарт Каса, что позволяет им предлагать своим клиентам современные и удобные способы приема платежей. Это может стать важным конкурентным преимуществом и способствовать привлечению новых клиентов.

Упрощение интеграции

Одним из ключевых преимуществ сотрудничества между УКРКАРТ и Смарт Каса является легкость интеграции их решений с существующими банковскими системами. Это позволяет банкам быстро внедрять новые услуги без необходимости проведения сложных и длительных технических работ.

Повышение эффективности

Использование инновационных решений Смарт Каса позволяет банкам оптимизировать процессы приема платежей, снизить операционные расходы и повысить эффективность своей работы. Это, в свою очередь, может положительно повлиять на рентабельность банковского бизнеса.

Заключение

Партнерство между УКРКАРТ и Смарт Каса открывает новые горизонты для банковского сектора Украины. Внедрение инновационных решений для приема платежей позволяет банкам повысить эффективность своей работы, улучшить качество обслуживания клиентов и укрепить свои конкурентные позиции на рынке.

Источник: Минфин
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