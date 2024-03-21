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21 марта 2024, 18:35 Читати українською

Акции и облигации Raiffeisen падают на фоне давления США из-за соглашения банка с Дерипаской

Акции и облигации Raiffeisen Bank International (RBI) снова упали в четверг после того, как стало известно, что Вашингтон давит на австрийский банк, чтобы тот отменил соглашение с попавшим под санкции российским олигархом Олегом Дерипаской. Об этом сообщает Reuters.

Акции и облигации Raiffeisen Bank International (RBI) снова упали в четверг после того, как стало известно, что Вашингтон давит на австрийский банк, чтобы тот отменил соглашение с попавшим под санкции российским олигархом Олегом Дерипаской.
Фото: finbalance.com.ua

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США хотят, чтобы Raiffeisen отказался от планов покупки доли российского олигарха Олега Дерипаски стоимостью 1,5 млрд евро у австрийской строительной компании Strabag.

Читайте также: США давят на австрийский Raiffeisen, чтобы тот отказался от соглашения с Дерипаской — Reuters

Падение акций и облигаций RBI

Акции крупнейшего западного банка в России упали в среду на 16% до трехмесячного минимума.

Raiffeisen упразднил продажу облигаций на 650 млн евро, обвинив в этом «неблагоприятную реакцию рынка на последние заголовки СМИ».

В четверг акции RBI упали на 1,2% в 14.45 по киевскому времени.

Облигации AT1 Raiffeisen под 6% с погашением в декабре 2026 года в последний раз торговались за 93,661 цента, что ниже на момент закрытия торгов в среду — 93,740.

Ранее на этой неделе облигации торговались по самой высокой цене с февраля 2022 года, но с тех пор потеряли 2,5 цента, согласно данным LSEG.

Источник: Минфин
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