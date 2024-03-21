К закрытию межбанка курс доллара упал на 16 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 37 копеек в покупке и на 36 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 21 марта: доллар и евро на межбанке резко ушли вниз
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Открытие 21 марта
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Закрытие 21 марта
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Изменения
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39,01/39,08
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38,85/38,92
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16/16
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42,63/42,70
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42,26/42,34
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37/36
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,80−39,30 грн. Евро покупают за 42,35 грн, а продают за 42,95 грн.
В обменниках доллар торгуется за 38,96−39,10, евро — 42,60−42,80 грн.
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Источник: Минфин
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