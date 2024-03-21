Курс валют на вечер 21 марта: доллар и евро на межбанке резко ушли вниз

К закрытию межбанка курс доллара упал на 16 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 37 копеек в покупке и на 36 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 21 марта Закрытие 21 марта Изменения доллар 39,01/39,08 38,85/38,92 16/16 евро 42,63/42,70 42,26/42,34 37/36

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,80−39,30 грн. Евро покупают за 42,35 грн, а продают за 42,95 грн.

В обменниках доллар торгуется за 38,96−39,10, евро — 42,60−42,80 грн.

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