В марте 20% объемов сахара Украина экспортировала в страны Африки

Украина с начала марта существенно увеличила экспорт сахара в страны Африки. В частности, в Камерун, Ливию и Гвинею в марте поступило 8 тысяч тонн или 20% украинского экспорта сахара. Об этом заявил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

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Украина активно развивает новое направление для экспорта сахара. В течение марта в три страны Африки — Камерун, Ливию и Гвинею было поставлено почти 8 тыс. тонн продукта", — отметил Высоцкий.

По его словам, в целом ситуация на рынке сахара стабильная. Выработанного сахара достаточно для внутренних нужд украинцев и обеспечения необходимых объемов экспорта.