Верховная Рада пока не приняла в целом закон о передаче функции администрирования Единого социального взноса (ЕСВ) от Государственной налоговой службы в Пенсионный фонд Украины. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Передача администрирования ЕСВ в ПФУ: закон пока не принят
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Сегодня, 21 марта, Рада пыталась принять законопроект № 9569 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об администрировании единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», но его не рассмотрели.
Что известно о законопроекте
Проектом закона № 9569 предлагалось с 1 января 2024 года возложить на Пенсионный фонд Украины администрирование ЕСВ: взятие на учет страхователей, обеспечение сбора и учета страховых средств, контроль за полнотой и своевременностью их уплаты, ведение Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, в том числе персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах.
Принятие законопроекта имеет целью улучшить администрирование в системе общеобязательного социального страхования вследствие уменьшения административных структур управления, ввести единую систему управления средствами и единую информационную систему. А также усилить контроль за использованием средств социального страхования.
Напомним
Единый социальный вклад в Украине был введен с 1 января 2011 года, администрирование ЕСВ передано от Пенсионного фонда в Министерство доходов и сборов с 1 октября 2013 года.
Комментарии