Передача администрирования ЕСВ в ПФУ: закон пока не принят

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Сегодня, 21 марта, Рада пыталась принять законопроект № 9569 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об администрировании единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», но его не рассмотрели.

Что известно о законопроекте

Проектом закона № 9569 предлагалось с 1 января 2024 года возложить на Пенсионный фонд Украины администрирование ЕСВ: взятие на учет страхователей, обеспечение сбора и учета страховых средств, контроль за полнотой и своевременностью их уплаты, ведение Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, в том числе персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах.

Принятие законопроекта имеет целью улучшить администрирование в системе общеобязательного социального страхования вследствие уменьшения административных структур управления, ввести единую систему управления средствами и единую информационную систему. А также усилить контроль за использованием средств социального страхования.

Напомним

Единый социальный вклад в Украине был введен с 1 января 2011 года, администрирование ЕСВ передано от Пенсионного фонда в Министерство доходов и сборов с 1 октября 2013 года.