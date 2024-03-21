ЦБ Турции повысил ставку до максимума с 2002 года. Ставка выросла до 50%

Центробанк Турции на заседании в четверг, 21 марта, повысил учетную ставку сразу на 500 базисных пунктов, до 50%. Об этом со ссылкой на заявление регулятора пишет The Associated Press.

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Причина

Согласно релизу, решение продиктовано ухудшением прогноза по инфляции. «Жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться значительное и устойчивое снижение основной тенденции ежемесячной инфляции», — заявили в центробанке.

Годовая инфляция потребительских цен в Турции в феврале выросла до 67%, превысив ожидания аналитиков. Растущие цены привели к тому, что семьи с трудом могут позволить себе еду, аренду и коммунальные услуги, пишет AP.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — сторонник неортодоксальной экономической политики снижения процентных ставок для сдерживания инфляции, которая противоречит традиционным представлениям об экономике, отмечает агентство. Эта политика привела к стремительному разгону инфляции и валютному кризису.

После переизбрания на пост президента Турции в мае 2023 года Эрдоган согласился сменить курс и назначил новую экономическую команду. Под ее руководством турецкий центробанк поднял базовую процентную ставку с 8,5% в июне до 45% в январе, после чего заявил о приостановке ужесточения денежной политики. На этом фоне новое повышение ставки стало неожиданностью для рынка, отмечает AP.

Напомним

2 февраля Центральный банк Турции сохранил учетную ставку на уровне 45% годовых. Это был первый перерыв в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.